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При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог
При любом варианте реинтеграции «ЛДНР» обратно в состав Украины Киев может легко потерять всю страну, и опасность грозит всему государству. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, главная угроза исходит от неопределённости украинских политиков.
Карасев подчеркнул, что президентская гонка в стране уже началась, однако ни один из кандидатов пока не представил четкую стратегию по решению конфликта на Донбассе. Политолог напомнил, что практически все кандидаты уверены, что для возвращения Донбасса и примирения с этим регионом будет достаточно только договора с Россией. На самом деле все эти политики не имеют никакого представления о плане действий относительно Донбасса. «Некоторые, в свою очередь, видят решение проблемы в военном противостоянии, естественно, рассчитывая на поддержку Штатов. Ни те, ни другие и думать не думают о будущем Украины в глобальном контексте и о структурных видоизменениях всей государственной системы», - подчеркнул Карасёв.
Также он считает, что Киев пока не готов к возвращению утраченного региона, однако политики этого не понимают и обязательно наломают дров после того, как сформируется новое правительство. В настоящее время любая попытка вернуть Донбасс может завершиться распадом всей Украины.
Теги: Донбасс, страна, возвращение, ДНР, ЛНР
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