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Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО

12.01.2019 08:17
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Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО

Героя не стало в 2016 году. Алексей Болдырев и его товарищ трагически погибли у Опытного, подорвавшись на вражеском боеприпасе. Киборг служил в легендарной 93-й бригаде ВСУ. Благодаря Болдыреву сегодня можно увидеть уникальные кадры отважной битвы за ДАП, в котором героически погибли сотни украинских защитников, передает "Диалог.UA".
Снятые киборгом кадры обнародовали в сообществе Babylon'13 в Facebook . Это бело жесточайшее время боев, террористы зверствовали с особым цинизмом. Бойцы делились, что слышали реальный звук свистящих вражеских пуль и снарядов над своими головами. Кругом разруха, а всего несколько лет назад аэропорт Донецка считался одним из лучших не только в Украине, но и в Европе. Так было ровно до того момента, когда на Донбасс ступил сапог российского оккупанта.
"Видите, как все сыпется. Здесь вообще все летит! Я не вижу ничего. Наши БТРы, пацаны! Пришли наши на подмогу. Будем живы!"- комментировал кадры Герой.
На видео также есть фрагмент, где киборг разговаривает с сослуживцами. Те поинтересовались, для чего Болдырев снимает такое видео. На что защитник просто ответил: "А вдруг я завтра умру? Хоть какая-то память останется". "Типун тебе на язык",- ответили Герою его товарищи. В сообществе указывается, что это лишь маленький фрагмент того, что удалось отснять Болдыреву. В дальнейшем активисты покажут поистине уникальные и редкие кадры.



Теги: Донецк, Донбасс, аэропорт, видео, битва
 
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