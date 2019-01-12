Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода

12.01.2019 12:30

В Торецке с 8 утра 12 января приостановлена подача воды на город.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города, передают novosti.dn.ua.

Предварительные причины – повреждение водопровода Горловка-Торец.

Жителей просят сделать необходимый запас воды и не сливать воду из систем отопления.

Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.