В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение

12.01.2019 19:16

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке водители автомобилей паркуются практически на трамвайных путях. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фотодоказательства, пишут Донецкие новости.

На одном из фото видно, как пассажиры трамвая отодвигают машину, чтобы освободить проезд.

Виктория: «Правильно мужики взяли и подвинули… А еще бы лучше оттянуть ее куда подальше и пускай ищет… Всегда при парковке нужно смотреть не помешаешь ли ты общественному транспорту»;

Денис: «Правильно, если бы еще перевернули на крышу»;

Виталий: «Лучше сразу на крышу перекидывать»;

Елена: «Эвакуатор. И пусть отлистывает за тупость свою. То мужики еще молодцы, морду не разбили»;

Валентин: «Перевернуть надо было»;

Владимир: «Вызвать ГАИ и потом взыскать бабло за простой транспорта».

Стоит отметить, что движение трамвая маршрута № 9 и № 10 было блокировано рядом со зданием городского отдела «полиции».