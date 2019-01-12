Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области автобус столкнулся с легковушкой: Трое погибших

12.01.2019 21:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области автобус столкнулся с легковушкой: Трое погибших

В Краматорске (Донецкая обл.) в результате ДТП погибли трое граждан, еще двое –госпитализированы. Об этом сегодня, 12 января, сообщаю Донецкие новости с ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
По предварительным данным – водитель авто ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «Старый город - Малотарановка». Семья из трех человек погибла на месте, водитель и еще одна пассажирка – в больнице. По факту возбуждено уголовное производство.
«Авария произошла сегодня, около 11:00. 61-летний водитель авто ВАЗ 2110 не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с общественным автобусом. В результате 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина не выбрал безопасный скоростной режим.
20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, автобус, столкновение, ДТП, ВАЗ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх