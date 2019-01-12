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В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
Во временно оккупированной Горловке сложилась критическая ситуация с захоронением умерших. Из-за снега не людей не хоронили, а морг был, буквально, завален трупами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке из-за снегопадов сложилась критическая обстановка с захоронением умерших. Городской морг был, буквально, завален трупами. Источники называют шокирующую цифру – 86 тел. Все умершие — гражданские и опознанные, однако, местные «власти» заявили, что на кладбище из-за снега невозможно попасть.
Следует отметить, что до 2014 года Горловка в Горловке бывали осень сильные снегопады, но похороны не откладывались, людей хоронили, как положено. Для тех, кто удивлен и шокирован таким количеством умерших, следует напомнить, что смертность в городе очень сильно выросла и в последнее время для города это почти «привычное» явление. Ранее сообщалось, что в городе за неделю бывает 50-70 «внезапно» умерших.
Вот как в соцсетях описывают происходящее горловчане:
«Как известно, я стараюсь оперировать проверенными фактами, поэтому я сразу говорю -это непроверенный факт. Более того я не хочу верить в данные масштабы п…а. В общем из-за непогоды в горловском морге с 4 января накопилось 86 гражданских. Хоронили их всех вчера»,
«Опознанных?»,
«Вроде бы как да, вроде бы как не хоронили из за того что на кладбища невозможно было проехать»,
«Вполне может бьіть»,
«За 5 дней 86 трупов? Естественно умерших? Там эпидемия, что ли?».
Теги: Донбасс, Горловка, труп, снегопад, кладбище, захоронение, морг, соцсети
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