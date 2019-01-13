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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери

13.01.2019 09:45
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Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери

С начала текущих суток в зоне ООС обстрелов со стороны подразделений НВФ не было. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В целом, за прошедшие сутки НВФ трижды нарушили режим тишины. Противник применил БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских военных в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки за сутки один член НВФ погиб и один получил ранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
 
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