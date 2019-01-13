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Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины сообщило, что линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1 090 700 человек.
Из общего количества пересечений через четыре КПВВ в Донецкой области проследовали 815 тыс. человек, через единственный КПВВ на Луганщине («Станица Луганская») – 275 700 человек.
Месячная статистика пересечений выглядит следующим образом:
КПВВ «Станица Луганская» пересекли 275 700 человек и 0 транспортных средств (ТС);
КПВВ «Марьинка» - 243 100 человек и 41 400 ТС;
КПВВ «Майорское» - 248 600 человек и 28 800 ТС;
КПВВ «Новотроицкое» - 210 800 человек и 39 800 ТС;
КПВВ «Гнутово» - 112 500 человек и 26 000 ТС.
Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:
продуктов питания – 422,45 тонн;
строительных материалов – 41,00 тонн;
медицинских препаратов – 22, 66 тонн;
другое – 306,71 тонн.
По сравнению с ноябрем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 4,7% и транспортных средств на 7,5%.
«Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для закупки необходимых товаров и услуг. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающих на временно оккупированной территории», – говорится в сообщении МинВОТ.
Теги: Донбасс, статистика, транспорт, КПВВ, ВПЛ, МинВОТ
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