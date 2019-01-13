- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка
Вчера подразделения НВФ обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ возле поселка Чермалык в Донецкой области.
Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает donpress.com.
В СЦКК уточнили:
«Вчера, 12 января, по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык, на северо-востоке от Мариуполя, наемники вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия БПЛА СММ ОБСЕ».
Украинская сторона СЦКК отмечает, что провокационные действия НВФ связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.
Кроме того, там уточнили:
«Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей».
Теги: Россия, Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, Чермалык, СЦКК, НВФ, ООС
- Донбасс в огне: массированный удар артиллерии оккупанта спровоцировал масштабный пожар у Северодонецка
- Более 45 снарядов и мин: оккупанты РФ нарушили все правила войны и морали, расстреляв жилой сектор в Водяном
- Боевики «ДНР» обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ в районе ДФС
- Как работают наблюдатели ОБСЕ: признания "Донбассу"
- Беспилотник ОБСЕ снял на видео тайные конвои из России в Донбасс
- Обстрел украинских пограничников с территории РФ: что узнала миссия ОБСЕ
- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- «Как Волочкова»: Тимошенко удивила украинцев новым образом20:45
- «Горят деревянные перекрытия на крыше»: в Киево-Печерской лавре возник пожар20:28
- Пенсии в Украине пересчитают три раза: как вырастут выплаты20:05
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Трамп озвучил «плохие новости» для России19:33
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения18:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО