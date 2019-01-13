Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»

13.01.2019 11:00

В районе неподконтрольного украинскому правительству Донецка подразделения НВФ пытались устроить вооруженную провокацию, но получили достойный ответ украинских военных. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что возле поселка Новомихайловка, расположенного в 10 километрах к юго-западу от неподконтрольного Украине Донецка члены НВФ под прикрытием огня пытались продвинуться вперед и оборудовать свои позиции на участке местности, которая находится на нейтральной территории.

Бойцы ВСУ заметили перемещения противника, после чего командиром взвода было принято решение открыть огонь. Противник был вынужден отступить.

Источник: https://donpress.com