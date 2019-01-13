Главарь «ДНР» Пушилин угрожает «кадровыми изменениями» из-за проблем со снегом

13.01.2019 07:44

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, пытаясь погасить волну недовольства на временно оккупированных территориях Донецкой области, заявил, что готовит «кадровые изменения» в «местных администрациях». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин спустя неделю пребывания людей в критическом положении, вызванном снегопадами, обратил внимание на то, что дороги не чищены и решил наказать местные «администрации», проведя в них «кадровые изменения»:

«Исходя из той информации, которая мне поступает, считаю, что ряд городов и районов не справились с вызовами, которые преподнесла погода. Поэтому после определенного анализа поступившей информации, целесообразно подойти к вопросу кадровых изменений в ряде городов и районов».



