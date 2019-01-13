Мариупольцам рассказали, где откроют пункты сбора новогодних елок

13.01.2019 16:10

В Мариуполе для сбора новогодних елок откроют специальные пункты, из которых деревья отправятся на утилизацию.

Пункты сбора откроются в каждом районе уже 14 января, сообщают местные журналисты, передает zi.dn.ua.

В городском совете Мариуполя рассказали, что сосны и елки переработают на щепу. Для удобства жителей в каждом районе откроют по несколько пунктов приема новогодних деревьев.

В Кальмиусском районе по таким адресам:

25 квартал, 2,

ул. Героическая, 31

ул. Курчатова, 55;

ул. Монтажная 1;

ул. Металлургическая, 19;

пр. Металлургов 137, 174, 181, 182, 198, 208, 217;

ул Новотрубная, 19;

пр. Никопольский 19, 50, 135;

ул. Сеченова, 98, 74.

В Центральном районе:

ул. А. Нильсена, 38;

ул. Бахчиванджи, 25.

бул. Б. Хмельницкого, 3, 18, 24, 33;

ул. Грушевского, 8;

ул. Гранитная, 140, 156, 108;

ул. Георгиевская, 66

ул. Зелинского, 94, 23; 47, 100;

ул. Куинджи, 48;

ул. Митрополитская, 98;

пр. Мира, 113, 113а, 129, 91;

пр. Металлургов, 85;

пр. Металлургов, 27, 127а;

пр. Мира, 24;

пр. Нахимова, 188, 204;

пр. Строителей, 93;

пр. Строителей, 161 162, 171, 189, 143

пер. Трамвайный, 10;

ул. Троицкая, 20, 43, 55, 67;

ул. Ф. Орлика. 88, 111, 126, 102. 112;

бул. Шевченко, 75, 276, 311, 335, 359, 228, 250.

В Левобережном районе:

ул. Азовстальская, 57, 39, 25, 160, 97;

ул. Волгодонская, 56, 9;

ул. Владимирская, 35, 23/53;

ул. В. Освободителей, 4;

ул. Газовая, 1;

ул. Гугеля, 22, 28;

пр. Единства, 41;

пр. Защитников Украины, 86.

ул. Киевская, 61а, 48/3, 3/3, 72;

ул. Короленко, 3;

ул. Ломизова, 9;

бул. Меотиды, 32/18, 8, 13/19;

бул. Морской, 10, 58, 20А, 44;

ул. Межевая, 17;

ул. Олимпийская, 75, 11;

пр. Победы, 24/19, 65, 79, 91, 113, 114, 119;

ул. Пашковского, 61, 48;

пер. Ровенский, 17;

ул. Токарева, 12;

ул. Февральская, 42, 48;

ул. 130 Таганрогской дивизии, 10, 102.

ул. 9 Мая, 18.

В Приморском районе:

ул. Гагарина, 4;

ул. Кронштадтская, 17/19;

ул. Кленовая балка, 1.

ул. Латышева, 33;

ул. Лавицкого, 16;

пр. Строителей. 67;

ул. Черноморская, 33.