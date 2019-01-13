Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города

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На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области прогремел сильнейший взрыв, который слышали сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их словам, это произошло сегодня, 12 января, еще около 11:30 по местному времени (10:30 по Киеву). Однако писать об этом стали только сейчас.
Взрыв предположительно прогремел в районе Иловайска. Его было слышно в Харцызске и Зугресе. Также о нем пишут и жители Енакиево.
«Скоро узнаем, похоже подрыв, нехило шлепнуло», — пишут пользователи.
Местные жители предполагают, что это «очередной грузовик с боеприпасами рванул» — звук был очень похожим на такой взрыв.
«Если столько городов услышало что-то серьезное рвануло», — предполагаю комментаторы.
Никаких подробностей по данному инциденту нет. Официальных сообщений также не было.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, ДНР, ОРДО
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