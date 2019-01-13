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Архив - Донецкая область

Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города

13.01.2019 07:10
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Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области прогремел сильнейший взрыв, который слышали сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, это произошло сегодня, 12 января, еще около 11:30 по местному времени (10:30 по Киеву). Однако писать об этом стали только сейчас.

Взрыв предположительно прогремел в районе Иловайска. Его было слышно в Харцызске и Зугресе. Также о нем пишут и жители Енакиево.

«Скоро узнаем, похоже подрыв, нехило шлепнуло», — пишут пользователи.

Местные жители предполагают, что это «очередной грузовик с боеприпасами рванул» — звук был очень похожим на такой взрыв.

«Если столько городов услышало что-то серьезное рвануло», — предполагаю комментаторы.

Никаких подробностей по данному инциденту нет. Официальных сообщений также не было.

 

Источник:  donpress.com 



Теги: Донбасс, взрыв, ДНР, ОРДО
 
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