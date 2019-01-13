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Архив - Донецкая область

Окупанти обстріляли українських військових під Красногорівкою, втрат немає

13.01.2019 18:04
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Окупанти обстріляли українських військових під Красногорівкою, втрат немає

У зоні ООС від початку неділі зафіксували один випадок порушення режиму тиші: у районі Красногорівки окупанти обстріляли українських військових зі стрілецької зброї
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на речника Міноборони Дмитра Гуцуляка.
"З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Ворог застосував стрілецьку зброю в районі Красногорівки", – сказав Гуцуляк.
Він також зазначив, що обстановка в районі операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей є контрольованою.



Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел, оккупанты
 
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