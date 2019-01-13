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Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО
13.01.2019 17:45
Во многие регионы Украины пришли морозы и Азовское море начало покрываться льдом.
Об этом сообщает местное издание «РИА Мариуполь», передает donpress.com.
На видео показано побережье Кирилловки где видно, что вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышатся.
Как пишет издание синоптики обещают в ближайшие дни новое потепление и усиление ветра и скорее всего ледяная крошка в море растает.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Азовское море, Мариуполь, видео, лед, мороз
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