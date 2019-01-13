- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
«Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году
В 2018 году пенсии на подконтрольной группировке «ДНР» территории получили 673 тысячи жителей.
Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».
Отмечается, что общая сумма пенсионных выплат составила 38,5 миллиарда рублей (16,3 миллиарда гривен).
В «пенсионном фонде ДНР» рассказали, что по состоянию на январь 2018 года средний размер пенсии составлял 3600 рублей (1520 гривен), а на декабрь 2018-го – 4919 рублей (2080 гривен).
При этом автор сюжета на «Оплоте» отмечает, что «прожить на эти деньги сложно».
Также рассказывается, что пенсионеры вынуждены ездить на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы получать пенсию и там.
Чтобы получить пенсии в Украине жителям неподконтрольных районов необходимо регистрироваться в качестве временно перемещенного лица (ВПЛ). При этом власти проводят так называемую верификацию, которая включает в себя проверку текущего места проживания переселенца.
Верховный суд Украины 3 мая 2018 года принял образцовое решение, признав проверки переселенцев незаконными. Юристы поясняют, что на основании этого решения каждый пенсионер имеет право обратиться в суд, и суд будет обязан вынести решение в пользу истца.
Кроме этого, в начале июля украинские правозащитники заявили, что теперь переселенцы из Донбасса для получения пенсий и социальных выплат вовсе не обязаны проходить верификацию и ожидать проверок со стороны работников органов соцзащиты.
«Новости Донбасса» описывали ситуацию в материале «Суд признал проверки переселенцев незаконными. Что это значит сейчас?».
Кабинет министров Украины обжаловал решение суда. Однако Верховный суд после этого еще несколько раз признавал незаконнымипроверки переселенцев.
Выплату пенсий всем жителям Донбасса без привязки к статусу ВПЛ поддерживают западные партнеры Украины и международные организации.
Международный комиткт Красного Креста предложил Украине помощь в предоставлении пенсий жителями неподконтрольных территорий.
В декабре 2018 года экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко заявил, что в 2014 году власти Украины «решали бюджетные проблемы», в том числе, и за счет невыплаты пенсий жителям отдельных районов Донбасса.
Теги: Донбасс, суд, пенсионный фонд, ДНР, выплаты, переселенцы, ВПЛ, пенсии
- Переселенцы стали значительно чаще обращаться в суд из-за невыплаты пенсий
- Пенсионный фонд игнорирует решения судов по выплатам переселенцам
- Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении
- «Никаких ограничений нет». В Кабмине обещают выплатить пенсии переселенцам в полном объеме
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й
- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
- «Как Волочкова»: Тимошенко удивила украинцев новым образом20:45
- «Горят деревянные перекрытия на крыше»: в Киево-Печерской лавре возник пожар20:28
- Пенсии в Украине пересчитают три раза: как вырастут выплаты20:05
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Трамп озвучил «плохие новости» для России19:33
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО