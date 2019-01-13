- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских
С начала агрессии РФ на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 человека: погибли 269 гражданских лиц, еще 564 получили ранения.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, такие цифры предоставило управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины в ответ на запрос УНН.
"С начала агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица (269 погибло и 564 ранены), из них 125 детей (27 погибло и 98 ранено)", - говорится в ответе на запрос.
В управлении отметили, что в последнее время количество случаев подрыва гражданского населения на минах увеличилось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне.
Так, за последние три месяца зафиксировали 17 случаев подрыва на минах, из них - всего два на подконтрольной правительству Украины территории. Вследствие чего восемь человек погибли и 13 получили ранения.
Также сообщается, что в 2018 году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах, вследствие чего 25 военных погибли, 84 - получили ранения.
От разрыва мин на Донбассе с начала 2019 года погибли 10 человек.
Ранее сообщалось, что Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин. По загрязненности территорий минами Украина третья.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.
Теги: Россия, Донбасс, война, мины, подрыв, Минобороны, ОРДЛО
- Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе
- Опасные "подарки" России жителям Донбасса: в Минобороны составили карту заминированных территорий востока страны
- Путин отдал приказ готовить армию РФ к новой войне: Шойгу назвал территорию, на которой вспыхнет конфликт
- Для жителей Донбасса несут опасность неразминированные территории
- Пьяный российский военный открыл огонь по силам АТО, но попал в своих
- Война на Донбассе: озвучены 9 неприятных реалий
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда10:01
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером08:25
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»