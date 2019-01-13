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У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»
Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Игорь Безлер спровоцировал скандал с так называемым «народным губернатором» Донбасса Павлом Губаревем, обвинив того в участии в крупной денежной афере, пишет ДонПресс.
Свое возмущение заявлением Безлера Губарев выразил в публикации в Telegram-канале. «Народный губернатор» уточнил:
«Тут Игорь Николаевич Безлер упомянул в одном из своих постов мою фамилию. Так вот, считаю что Безлеру, как русскому офицеру с полковничьими погонами, нужно будет публично извиниться передо мной, если мое имя в озвученных схемах не зазвучит».
Также, Губарев отметил, что такие обвинения необходимо подкреплять фактами и документами. Он уточнил:
«А вообще, мой добрый совет уважаемому Игорю Николаевичу — не выступать в роли базарной бабки, пересказывающей уличные байки».
Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, Новороссия, Губарев, Безлер (Бес)
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