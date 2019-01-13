В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести

13.01.2019 13:03

По состоянию на 11 января 2019 года в списке лиц, пропавших без вести, числятся 455 человек. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «омбудсмена», пишет ДонПресс.

В «аппарате Уполномоченного по правам человека» отмечается, что часть пропавших без вести людей могут находится в «украинском плену». Также, там по данным на 11 января 2019 украинской стороной удерживаются 272 человека. При этом из них нахождение 102 человек подтверждено, а относительно 170 человек информация отсутствует или уточняется.