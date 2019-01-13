В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса

13.01.2019 20:58

Власти Ростовской области издали указ, призванный прекратить проникновение в Россию боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Внимание на важное решение российских властей обратил в Facebook замминистра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука, передает "Диалог.UA".

На днях власти Ростовской области РФ, граничащей с оккупированным Донбассом, запретили сроком на 5 лет охоту вдоль всей границы с Украиной. Причины не объяснили.

Однако сомнений тут нет. Таким образом они устранили лазейку, с помощью которой террористы "Л/ДНР" попадали в РФ. В случае задержания они прикидывались охотниками, чтобы избежать ответственности. По всей видимости, ситуация приобрела массовый характер, раз пришлось издавать отдельный указ.

Данный документ демонстрирует истинное отношение России к Донбассу, который она якобы поддерживает. В этом уверен Тука. "Власти РФ далеко не в восторге от возможного проникновения "наши_мальчики_герои" на свою территорию. Воевать на территории соседней Украины - запросто. Грабить украинское население и украинские предприятия - запросто. Умирать на земле Украины - запросто", - прокомментировал ситуацию замминистра, уточнив, что РФ не только Донбасс, но и Сирию использует для "утилизации человеческого материала", возвращения которого обратно совсем не желает.