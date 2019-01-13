Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"

13.01.2019 15:46

Нерасчищенная от снега значительная часть оккупированного Донецка и других городов "республики" - это не только колоссальные неудобства для пешеходов и водителей, но и куда более серьезные проблемы.

Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, состояние большинства городских дорого и, главное, внутриквартальных проездов таково, что ко многим домам уже не один день не могут добраться автомобили для вывоза бытового мусора. А мусора после новогодних и рождественских праздников скопилось столько, что будет неудивительно, если скоро контейнерные площадки для сбора бытовых отходов оккупируют полчища крыс, передает "Диалог.UA".

Блогер отмечает, что дончане уже со страхом ждут потепления, когда скопившийся мусор начнет интенсивно гнить. А потепление неминуемо, учитывая капризный характер донбасских зим, особенно – в последнее время. "Не вывозят массово мусор. Почему? Потому что тупо ты к мусорке подъедешь — дорога не чищена. Ну а если подъедешь, то не выедешь. Да, мусор не жалуется на то, что его не вывозят, но еще с недельку пи****а или, не дай Бог потепление, на мусорках появятся крысы в огромных количествах. Крысы уже на мусорках, но пока не в таких огромных количествах, чтобы с ними было тяжело бороться", - рассказывает житель Донецка. "Но все еще впереди — я уверен, что оккупационным властям абсолютно на**ать на проблему с крысами, ворон ворону глаз не выклюет так сказать. Поэтому, лично я, жду нашествия крыс возле мусорок. С*ка, год начался- русские свиньи сделали все, чтобы было нашествие крыс", - продолжает дончанин.

Еще одна серьезнейшая проблема, возникшая из-за наплевательского отношения "чиновников" оккупационной "власти" к своим обязанностям, - невозможность для автомобилей экстренных служб, прежде всего, - скорой помощи, подъехать к многим домам в Донецке. И люди, даже серьезно больные, вынуждены или идти пешком до авто, или тех, кто не может самостоятельно передвигаться, ведут или несут в машину. Из-за этого теряется драгоценное время, необходимое для качественного оказания медицинской помощи. То есть обильный снегопад фактически парализовал жизнь в Донецке. Разумеется, не без помощи "местных" чиновников, для которых проблемы простых горожан – совсем не приоритет. "Одним словом, рышпублика развиваицца. Вопрос к вате: нравится вам, ватанам, елочка без биндер? Нравится?" – подытоживает Фашик Донецкий.