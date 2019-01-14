- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы
Подконтрольные РФ террористы на оккупированных территориях Донбасса и вооруженные формирования продолжают нарушать установленные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения и начали концентрировать тяжелое вооружение вне определенных мест хранения.
Как передает replyua.net, об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, ссылаясь на данные СММ ОБСЕ.
В частности, в опубликованном вчера докладе сказано, что два дня назад беспилотник миссии заметил в районе населенного пункта Софиевка на северо-востоке от Донецка три 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика», пять танков (три T-72 и два T-64) и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
«Помимо этого, 11 января в юго-западном направлении от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдателями было зафиксировано сосредоточения 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм)», – утверждают в СЦКК.
Теги: Донбасс, Луганск, война, танк, ЛНР, ООС
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- Под оккупированным Луганском боевики согнали 160 грузовиков и 50 танков
- Подрыв Плотницкого: врачи рассказали о самочувствии вожака "ЛНР"
- Ландик рассказал, как Наливайченко и Парубий отказались выполнять приказ Турчинова, сдав Луганск весной 2014 года
- "Азов": наступних двох полонених "днрівців" та "лнрівців" ми будемо обмінювати, в першу чергу, на цих хлопців
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- Родители шокированы: их маленький ребенок оказался реинкарнацией деда10:01
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером08:25
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»