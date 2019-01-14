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Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника

14.01.2019 10:15
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Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника

В зоне проведения Операции объединенных сил зафиксированы новые потери у представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки.

Так, в течение минувших суток, 13 января, 4 члена НВФ погибли в ходе боевых действий. Еще трое получили ранения.

Кроме того, был уничтожена МТЛБ врага.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, техника, обстрел, убиты, НВФ
 
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