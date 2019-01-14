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Архив - Донецкая область

На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий

14.01.2019 11:08
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На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий

Около 80 процентов людей, проходящих через пункт пропуска в Станице Луганской, живущие на оккупированной части Луганской области пенсионеры, пересекающие линию разграничения ради получения украинской пенсии. Свежие кадры с этим единственным КПП из "ЛНР" в Украину показало "Радио Свобода", передает "Диалог.UA". 

Каждый день КПП пересекают тысячи людей, большая часть из них это именно пенсионеры, которые не хотят терять украинские пенсии. Также в Станицу ездят еще и ради более дешевых и качественных, чем в "ЛНР", медикаментов, продуктов питания и др. 

Что касается продуктов питания и перевозки вещей через линию разграничения, тут с недавних пор действуют более жесткие правила, которые ранее сильно возмутили "ватников". В сутки разрешается перевозить груз не более 75 килограммов на одного человека. 

Это существенно поломало планы так называемых "тачечников", которые возят из Станицы в Луганск различные грузы.  Перевозками не гнушаются подрабатывать и простые станичане, в том числе и пенсионеры.

Ведь одна "ходка" стоит от 200 гривен и выше в зависимости от того, что хочет перевезти тот или иной человек.  А возят через Станицу не только еду и лекарства, а также посылки с почты, бытовую технику и многое другое. 

Пересечение линии разграничения – это преодоление пешком пятикилометрового пути, в том числе и покореженного деревянного моста через Северский Донец, взорванного ранее оккупантами.  Отметим, что еще в 2014 году, до прихода оккупантов, путь в Станицу занимал не более 20 минут.

Не было ни очередей, ни неудобств, ни озверелых российских наемников на КПП, ни часовых стояний в очередях.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ, пенсии
 
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