- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
Около 80 процентов людей, проходящих через пункт пропуска в Станице Луганской, живущие на оккупированной части Луганской области пенсионеры, пересекающие линию разграничения ради получения украинской пенсии. Свежие кадры с этим единственным КПП из "ЛНР" в Украину показало "Радио Свобода", передает "Диалог.UA".
Каждый день КПП пересекают тысячи людей, большая часть из них это именно пенсионеры, которые не хотят терять украинские пенсии. Также в Станицу ездят еще и ради более дешевых и качественных, чем в "ЛНР", медикаментов, продуктов питания и др.
Что касается продуктов питания и перевозки вещей через линию разграничения, тут с недавних пор действуют более жесткие правила, которые ранее сильно возмутили "ватников". В сутки разрешается перевозить груз не более 75 килограммов на одного человека.
Это существенно поломало планы так называемых "тачечников", которые возят из Станицы в Луганск различные грузы. Перевозками не гнушаются подрабатывать и простые станичане, в том числе и пенсионеры.
Ведь одна "ходка" стоит от 200 гривен и выше в зависимости от того, что хочет перевезти тот или иной человек. А возят через Станицу не только еду и лекарства, а также посылки с почты, бытовую технику и многое другое.
Пересечение линии разграничения – это преодоление пешком пятикилометрового пути, в том числе и покореженного деревянного моста через Северский Донец, взорванного ранее оккупантами. Отметим, что еще в 2014 году, до прихода оккупантов, путь в Станицу занимал не более 20 минут.
Не было ни очередей, ни неудобств, ни озверелых российских наемников на КПП, ни часовых стояний в очередях.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ, пенсии
- Цены на автобусные перевозки из оккупированного Донецка до КПВВ выросли почти в 2 раза
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Индивидуальный подход: как государство поможет найти работу мечты13:45
- ВНО для учителя. 5 мифов о сертификации13:30
- Коммунальные тарифы рухнули в Украине: что будет с переплатой13:05
- В Одессе встретили спасенных моряков12:49
- Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году12:35
- Запад не пойдет против Путина: «тревожный звоночек для Украины», детали12:17
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- В Швеции создали "умный" газовый баллончик (ВИДЕО)11:50
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО