- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»
После возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль украинских властей жителей востока Украины, воевавших на стороне боевиков, а также их родственников якобы ждут "запылившиеся концлагеря".
Об этом заявил так называемый депутат "Народного совета ДНР" Федор Березин, передает российский пропагандистский портал ФАН, передает Главред.
"С теми, кто был в окопах, а также с их семьями, все понятно. Их ждут украинские концлагеря, которые сейчас запылились, но они же были готовы. Как и вагончики специальные - целые составы, чтобы туда грузить, как скот, людей, которые хоть что-то вякнут против Киева", - сказал он.
Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Киева.
"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями", - сказал Богдан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лагерь, ДНР, ЛНР, фейк, оккупанты
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео
- У "Л-ДНР" розгорнули тренувальні табори в очікуванні російських "добровольців"
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- "Вату плющить"- блогер опублікував свіжі фейки від "ДНР
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- Пенсии в Украине пересчитают три раза: как вырастут выплаты20:05
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Трамп озвучил «плохие новости» для России19:33
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе19:00
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения18:18
- Киев засекретил санкционный список против России18:00
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки 17:48
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО