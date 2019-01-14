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Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев
С карточками пенсионного удостоверения пенсионеров-переселенцев было очень много проблем, связанных с процедурой верификации. Об этом рассказала менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.
«Многие пенсионеры жаловались, что из-за ошибок в базе или нестыковки баз им прекращалась выплата пенсий и им приходилось ее возобновлять. На данном этапе этот процесс более-менее отлажен. Сейчас более-менее без ошибок рассылается SMS-информация о необходимости пройти верификацию», – сказала она.
По ее словам, жалоб со стороны пенсионеров-переселенцев сейчас стало значительно меньше, однако эти банковские карточки, совмещенные с пенсионным удостоверением, все равно остаются достаточно неудобными для граждан.
«Пенсионное удостоверение имеет совершенно другое назначение, нежели банковская карточка. Человек может иметь пенсионное удостоверение много лет, а банковские карточки менять по мере нужды. Поэтому такое объединение в условиях, когда переселенец может иметь эту карточку только по месту жительства и вынужден менять пенсионное удостоверение-карточку после каждого переезда, оказалось достаточно тяжелым как для переселенцев, так и для банков», – отметила Вершинина.
«Не было общественных слушаний, не было обсуждения нормативного акта, когда он разрабатывался, и уже год с действиями этого документа связано большое количество сложностей для переселенцев. Жители с неподконтрольных территорий, которые не имеют справки ВПЛ, получить такое пенсионное удостоверение и таким образом получить пенсию не могут», – добавила правозащитница.
Как сообщалось ранее, с сентября 2018 года всем без исключения украинцам, которые выходят на пенсию, выдают электронные пенсионные удостоверения, которые одновременно являются платежными карточками.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»
Теги: Донбасс, пенсионер, ДНР, ЛНР, переселенец
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