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Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения

14.01.2019 08:33
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Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения

В Волновахе (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления, прекращения) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«На повестке дня были рассмотрены вопросы назначения или отказа в назначении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Так, на заседании комиссии 11 января заслушали информацию о проверке фактического проживания 112 ВПЛ.

По результатам проверки установлено, что:

  • у 5 человек факт проживания не подтвержден;
  • 97 человек фактически проживают по указанным адресам;
  • 5 человек по адресу не проживают;
  • 1 человек умер;
  • 4 человека живет по месту регистрации.

По предоставленной информации комиссия решила:

  • отказать в назначении социальных выплат 7 лицам;
  • назначить соцвыплаты 97 лицам;
  • прекратить соцвыплаты 8 лицам.

Напомним, в Волновахском районе на 2 января 2019 года состоят на учете 47 514 ВПЛ.

Как сообщалось ранее, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 

 


Теги: Донбасс, Волноваха, выплаты, переселенцы, ВПЛ
 
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