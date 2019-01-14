В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом

14.01.2019 11:25

Вчера вечером под обстрел попал неподконтрольный Украине Докучаевск ДОнецкой области, в результате чего повреждено остекление многоквартирного дома.

Об этом сегодня сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.

Представитель ОРДО отметил:

«В 20:30 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу: улица Полевая, 9».

Источник: https://donpress.com