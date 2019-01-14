Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом

14.01.2019 11:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Вчера вечером под обстрел попал неподконтрольный Украине Докучаевск ДОнецкой области, в результате чего повреждено остекление многоквартирного дома.

Об этом сегодня сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.

Представитель ОРДО отметил:

«В 20:30 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу: улица Полевая, 9».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх