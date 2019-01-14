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В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом
14.01.2019 11:25
Вчера вечером под обстрел попал неподконтрольный Украине Докучаевск ДОнецкой области, в результате чего повреждено остекление многоквартирного дома.
Об этом сегодня сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.
Представитель ОРДО отметил:
«В 20:30 обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу: улица Полевая, 9».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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