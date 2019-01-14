В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»

14.01.2019 08:15

Во временно оккупированном Донецке большинство городского транспорта находится в очень плохом состоянии. Некоторые из маршрутных автобусов «разбираются» на ходу. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Городской транспорт в населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области находится в критическом состоянии, фактически, на последней стадии износа. Ужасные погодные условия последних дней добавили проблем водителям и ускорили развал ветхого транспорта. Так, 11 января, во временно оккупированном Донецке у автобуса № 111, следовавший из Макеевки в Донецк, потерял на ходу колесо.

Вот как описывают происшедшее дончане и очевидцы события:

«Вот так мы добирались вечером в Донецк. Автобус маршрут 111 потерял колесо по дороге. Хорошо, что не на полном ходу ехал»,

«На Петровке (Петровский район Донецка.), Газель 42а 2 колеса потеряла»;

«Какой кошмар. Наши автобусы ужасные»;

«Сегодня на Батова (Макеевка), в маршрутного такси вроде номер 30 тоже потеря колеса»;

«Маршрутки гниль сплошная, чему удивляться».

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