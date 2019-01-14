Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения

14.01.2019 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения

На неподконтрольной Украине части Донецкой области ситуация на автомобильных дорогах стабилизировалась. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

В «ведомстве» уточнили»:

«В связи со стабилизацией обстановки на автомобильных дорогах и улучшением погодных условий на территории Донецкой Народной Республики телефон горячей линии МЧС, который был открыт седьмого января, прекратил свою работу».

Кроме того, в «МЧС ДНР» добавили, что временно ограничено движение транспорта на участке С51 716 От /Т-05−17/ - Терновое — Петровское, км 0+000 — км 13+500 (в районе н.п. Терновое, Петровское). 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, погода, дороги, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх