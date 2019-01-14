В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения

14.01.2019 14:15

На неподконтрольной Украине части Донецкой области ситуация на автомобильных дорогах стабилизировалась. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

В «ведомстве» уточнили»:

«В связи со стабилизацией обстановки на автомобильных дорогах и улучшением погодных условий на территории Донецкой Народной Республики телефон горячей линии МЧС, который был открыт седьмого января, прекратил свою работу».

Кроме того, в «МЧС ДНР» добавили, что временно ограничено движение транспорта на участке С51 716 От /Т-05−17/ - Терновое — Петровское, км 0+000 — км 13+500 (в районе н.п. Терновое, Петровское).

Источник: https://donpress.com