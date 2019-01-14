В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию

14.01.2019 07:48

Подконтрольные России террористы на Донбассе открыли огонь по беспилотному аппарату Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, совершавшего плановый полет недалеко от поселка Чермалык (северо-восток от Мариуполя), передает replyua.net.

По информации украинской стороы Совместного центра по контролю и координации за соблюдением перемирия на Донбассе (СЦКК), аппарат обстреляли из стрелкового оружия.



Наблюдатели отметили, что аналогичные провокационные действия направлены на скрытие огневой активности террористов в направлении подразделений Объединенных Сил. К тому же, террористы намереваются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить свернуть свою работу на Мариупольском направлении.



В то же самое время, наблюдатели констатируют факт продолжения практики боевиков препятствовать проезду представителей СММ ОБСЕ не подконтрольные им территории. В частности, 12 января они запретили проезжать автомобилям СММ через контрольно-перепускной пункт в районе Старомихайловки, отметив, что наблюдатели смогут попасть на его территорию лишь при условии, что автомобиль будут сопровождать наёмники вооруженных формирований РФ.