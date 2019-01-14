ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники

14.01.2019 14:30

Подразделения украинской армии нанесли мощный контрудар по позициям боевиков "ДНР", которые попытались совершить вылазку к передовым позициям ВСУ на Донбассе.

В результате боя под селом Калиново, Луганская область, передовые подразделения украинской армии нанесли урон боевикам, уничтожив бронированный многоцелевой тягач "ДНР". Об этом на своей странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, опубликовав видео подбитой техники.

Стало известно, что боевики попытались атаковать украинские позиции, однако были разгромлены с дистанции.

"После выявления противника воинами ООС был уничтожен МТ-ЛБ 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2-го АК российско-оккупационных войск", - пишет Тымчук.

Согласно достоверно подтвержденным потерям, как минимум один российский наемник уничтожен, еще один ранен. При этом реальные потери могут оказаться гораздо выше, пишет Тымчук.





Источник: www.dialog.ua