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ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
Подразделения украинской армии нанесли мощный контрудар по позициям боевиков "ДНР", которые попытались совершить вылазку к передовым позициям ВСУ на Донбассе.
В результате боя под селом Калиново, Луганская область, передовые подразделения украинской армии нанесли урон боевикам, уничтожив бронированный многоцелевой тягач "ДНР". Об этом на своей странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, опубликовав видео подбитой техники.
Стало известно, что боевики попытались атаковать украинские позиции, однако были разгромлены с дистанции.
"После выявления противника воинами ООС был уничтожен МТ-ЛБ 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2-го АК российско-оккупационных войск", - пишет Тымчук.
Согласно достоверно подтвержденным потерям, как минимум один российский наемник уничтожен, еще один ранен. При этом реальные потери могут оказаться гораздо выше, пишет Тымчук.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ВСУ, ООС
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