Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают

14.01.2019 09:31

Дончанин, выехавший из оккупированного города, обнаружил вещи из своей квартиры на торговом онлайн-сервисе OLX.

Об этом написал в Twitter знакомый переселенца, блогер Kontuzich, передает "Диалог.UA". Он рассказал, что, выезжая, тот запер свою квартиру в Донецке.

То есть, кто-то не просто взломал замок и обокрал человека, но еще и обнаглел настолько, что выставил краденное на продажу на одном из самых популярных онлай-сервисов.

Кстати, краденые вещи пытался продавать житель оккупированной Макеевки. Он удалил объявление после того, как ему позвонил хозяин вещей и потребовал объяснений. Другие пользователи соцсети писали в комментариях, что такого рода инциденты на оккупированной территории Донбасса не в диковинку.

Дончане писали, что тоже пострадали от мародерства.

Причем ценные вещи выносились даже из домов и квартир, оборудованных сигнализацией. То есть даже спустя почти пять лет после начала оккупации нет никаких оснований говорить о хотя бы какой-то "законности" на территории ОРДЛО, о защите прав жителей этих территорий на собственность.

"Там сейчас социализм. Там уже нет "своего". Там все принадлежит народу", "Под замком в Донецке" это очень смешно" "Видать не крепкий замок",- пишут в комментариях.



Источник: www.dialog.ua