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Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают
Дончанин, выехавший из оккупированного города, обнаружил вещи из своей квартиры на торговом онлайн-сервисе OLX.
Об этом написал в Twitter знакомый переселенца, блогер Kontuzich, передает "Диалог.UA". Он рассказал, что, выезжая, тот запер свою квартиру в Донецке.
То есть, кто-то не просто взломал замок и обокрал человека, но еще и обнаглел настолько, что выставил краденное на продажу на одном из самых популярных онлай-сервисов.
Кстати, краденые вещи пытался продавать житель оккупированной Макеевки. Он удалил объявление после того, как ему позвонил хозяин вещей и потребовал объяснений. Другие пользователи соцсети писали в комментариях, что такого рода инциденты на оккупированной территории Донбасса не в диковинку.
Дончане писали, что тоже пострадали от мародерства.
Причем ценные вещи выносились даже из домов и квартир, оборудованных сигнализацией. То есть даже спустя почти пять лет после начала оккупации нет никаких оснований говорить о хотя бы какой-то "законности" на территории ОРДЛО, о защите прав жителей этих территорий на собственность.
"Там сейчас социализм. Там уже нет "своего". Там все принадлежит народу", "Под замком в Донецке" это очень смешно" "Видать не крепкий замок",- пишут в комментариях.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, квартиры, афера, ДНР, боевики
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- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
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