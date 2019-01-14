Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео

14.01.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео

Корреспондент ТСН, известный украинский журналист Андрей Цаплиенко раскрыл реалии жизни в самопровозглашенных «Л/ДНР», а также сообщил, кто на самом деле руководит Донбассом, передает replyua.net.

В частности, на переданным журналистам из оккупированного Донецка видео становится очевидным, что с улиц города, словно по команде, исчезли изображения местных террористов — живых и погибших. Вместо них установили не очень броские рекламные плакаты. В то же время, уже никто не призывает героически погибнуть за «Новороссию», как это было ранее, а нейтрально предлагают товары и услуги.

«Единственным исключением стало кафе «Сепар», где закончил свои дни Александр Захарченко. С огромных фото лидер боевиков подозрительно смотрит на редких прохожих. Он одинок, так как все его окружение Кремль отстранил от реальной власти и финансовых потоков. Вместо них — теперь Александр Ананченко, так называемый премьер «ДНР», и Владимир Пашков, глава загадочной компании «Внешторгсервис». Эти двое и являются настоящим менеджментом квази-республик», — рассказал Цаплиенко.

В то же время, он заявил, что Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему есть только у ограниченного круга приближенных.




Теги: Донбасс, война, оккупация, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх