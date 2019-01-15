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Архив - Донецкая область

АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе

15.01.2019 21:10
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АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе

Боец АТО застрелил своего командира Евгения Подколзина по его просьбе во время службы, пишет Политека.
Об этом известно из решения суда Донецкой области:
«В ночь с 11 на 12 марта 2017 года танкист вместе со своим командиром, младшим лейтенантом Подколзиным распивал спиртные напитки в блиндаже. По результатам экспертизы, известно, что подсудимый выпил две бутылки пива и 200 грамм водки. Во время посиделок бойцы начали ради веселья стрелять в пол и стены блиндажа. Тогда младший лейтенант Подколзин попросил Полевого выстрелить в его сторону. Младший сержант эту просьбу выполнил. Пуля попала командиру в голову, и он скончался на месте».
В суде Полевой частично признал вину, но отметил, что случайно задел спусковой крючок автомата, лежавшего на втором ярусе двухэтажной кровати.



Теги: Донбасс, выстрел, команда, АТО, боец
 
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