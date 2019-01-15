Главная / Новости / Донецкая область / Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери
Последние новости раздела
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"11:31
- Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери10:20
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери
15.01.2019 10:20
За прошедший 2018 год на территории захваченной Донецкой области были уничтожены более сотни участников бандформирований "ДНР". Участники незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" обнародовали официальные данные о собственных потерях за прошедший 2018 год, передает "Диалог/UA".
Данную информацию распространил в Twitter блогер Necro Mancer, прикрепив скрин публикации одного из сепаратистских изданий.
Согласно данным боевиков, с 1 января по 31 декабря 2018 года на территории так называемой "ДНР" ранения различной степени тяжести получили 310 человек, среди которых 202 боевикf. Кроме того, в сепаратистском СМИ утверждают, что 162 человека погибли, из которых более 140 - участники российско-оккупационных войск.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери
Читайте также:
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке
- Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"
- У "ДНР" крупная потеря под Горловкой: снайпер ВСУ ликвидировал командира разведки боевиков
- Ликвидация Александра Захарченко: все подробности гибели главаря "ДНР" в Донецке
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"11:31
- Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района11:12
- Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери10:20
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"11:31
- Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района11:12
- Программа для Зеленского: доллар по 8, смертная казнь "предшественникам" и пенсии простым смертным10:47
- Начал вещание первый украинский спутниковый 4К-канал10:40
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на десятилетия10:28
- Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери10:20
- Создано приложение для поиска идеальной пары10:10
- «КАМАЗ-Мастер» потерял второй экипаж на «Дакаре»09:10
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на десятилетия10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей