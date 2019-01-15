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Архив - Донецкая область

Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери

15.01.2019 10:20
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Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери

За прошедший 2018 год на территории захваченной Донецкой области были уничтожены более сотни участников бандформирований "ДНР". Участники незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" обнародовали официальные данные о собственных потерях за прошедший 2018 год, передает "Диалог/UA".
Данную информацию распространил в Twitter блогер Necro Mancer, прикрепив скрин публикации одного из сепаратистских изданий.
Согласно данным боевиков, с 1 января по 31 декабря 2018 года на территории так называемой "ДНР" ранения различной степени тяжести получили 310 человек, среди которых 202 боевикf. Кроме того, в сепаратистском СМИ утверждают, что 162 человека погибли, из которых более 140 - участники российско-оккупационных войск.



Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери
 
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