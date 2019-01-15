Последние новости раздела
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки16:56
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»16:42
- В Донецке убили семейную пару16:25
- Члены НВФ минируют на Донбассе местность без указателей15:47
Делегация ЕС не долетела до Мариуполя
15.01.2019 15:25
Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в сопровождении украинского министра Павла Климкина не смогли долететь в Мариуполь из-за сложных погодных условий, сообщает Европейская правда.
"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия экономической блокады Приазовья", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.
При этом министр пообещал организовать видеосвязь с теми, кто ждал министров в Мариуполе.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Мариуполь, непогода, делегация
Читайте также:
- Порывы ветра в Мариуполе обрывают провода
- Владелец крупного торгового центра в Донбассе заявил о поддержке протестов
- Гульнем на 60 тысяч евро
- Экстренная ситуация на дорогах Донбасса. ГАИ и МЧС просят не выезжать
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)
- Равноправие для украинок становится явью
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка17:32
- В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки16:56
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»16:42
- В Донецке убили семейную пару16:25
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты21:25
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление20:13
- Песков сделал неожиданное заявление об Украине: "Путин постоянно следит за тремя темами..."19:46
- Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе19:22
- Чуть не задохнулась: Аллу Пугачеву ели удалось спасти на сьемках18:50
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей