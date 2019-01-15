Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"

15.01.2019 07:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"

Автовокзал "Западный" был открыт в 2011 году, он после оккупации Донбасса обстреливался неоднократно.

Закрыли находящийся в Куйбышевском районе Донецка автовокзал еще в 2014 году, после этого местные мародеры и боевики добили это место окончательно, передает "Диалог.UA".

В комментариях в паблике, разместившем фото автовокзала, участники обсуждений отметили, что скоро весь Донецк будет таким же.

Многие пользователи признавалась, что больно и неприятно смотреть на то, как террористы продолжают уничтожать некогда поистине один из лучших городов Украины. "Покращення", "Чернобыль Version 2.0", "Весь город такой будет!" "Его больше размародерили, чем разбомбили, живу в этом районе", "Больно смотреть", – пишут в комментариях.



Теги: Донецк, Донбасс, автовокзал, боевики, обстрелы, соцсети, мародеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх