Люди возмущены рассказами «властей ДНР» о «чужих проблемах», чтобы скрыть свои

15.01.2019 14:56

Оккупационные «власти ДНР», пользуясь методичками, присланными из РФ, пытаются рассказами о «чужих проблемах» скрыть свои. Люди негодуют. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» через подконтрольные им паблики и «СМИ» преподносят новость о том, что в некоторых областях Украины в школах объявлен «гриппозный» карантин, как «пугающее известие», не забывая подчеркнуть, что в «ДНР карантина нет». Подобные «новости» вызывают у жителей временно оккупированных территорий Донецкой области откровенное негодование и возмущение. Люди пишут, что в садик водят больных детей, что оккупационные «власти» разворовали, что смогли, напоминают об отсутствии работы и других проблемах. Вывод один: «Веры во власть в справедливое отношение уже нету от слова совсем».

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Мне как бы 33 умник. Я за дочь свою переживаю в садике больные ходят»,

«Вы озвучивание проблем днр не замыливайте Что творится в Украине меньше всего интересно тому кто сидя в днр с больным ребёнком не может позволить себе купить забольвшему лекарств… Что то я не вижу бесплатной медицины Признания РФ Выдачи паспортов РФ …И ещё очень интересен момент с переоформлением жилого фонда Работы правовой системы Выборы депутатов и мэров … Расскажите как ремонтируют дома простых жителей Как жители которые лишились своего имущества-живут в режиме бомж. МИНСК … Не можете 5 лет дать людям спокойной жизни Разворовали все что только смогли 1000 и 1 серую схему создали что бы выкачать денег Простой человек нужен пока с него можно сорвать последнюю рубаху По факту люди в днр живут с проблемами один на один Веры во власть в справедливое отношение уже нету от слова совсем… боретесь с мельницами (защитить народ не в состоянии так и не трогайте народ Когда ваше ОАО МММ уже нажрется)».

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