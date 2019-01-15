"Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием

15.01.2019 18:21

Социальные сети всколыхнули угрозы одного из первых главарей "ДНР" Павла Губарева, который угрожал Украине продвижением армии "ДНР" не только до Киева, но и штурмом Львова.

Заявление Губарева было сделано в мае 2014 года в самом начале войны на Донбассе, однако спустя более 4 лет войны воспринимается совершенно иначе – лишь как жалкая попытка угроз "русского мира" в адрес Украины.

Пользователи напомнили угрозу Губарева, который в 2014 году был полон надежд на поддержку России и вхождение "ДНР" в ее состав.

Однако по прошествии нескольких лет сам Губарев впал в опалу в Донецке и вдруг резко перестал делать смелые заявления в адрес Украины и ее полного захвата.

Заявляющий о "коренном переломе" в войне и "уверенной победе" на пути к Киеву и Львову Губарев превратился в объект насмешек соцсетей.

Источник: dialog.ua