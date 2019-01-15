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Архив - Донецкая область

Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»

15.01.2019 08:52
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Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»

Сегодня, 15 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, зафиксированы очереди из 255 авто.

Все КПВВ на донбасской линии разграничения открылись во вторник по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/70;
«Марьинка» - 30/40;
«Новотроицкое» - 35/50;
«Гнутово» - 0/0.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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