Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»

15.01.2019 08:52

Сегодня, 15 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, зафиксированы очереди из 255 авто.

Все КПВВ на донбасской линии разграничения открылись во вторник по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/70;

«Марьинка» - 30/40;

«Новотроицкое» - 35/50;

«Гнутово» - 0/0.