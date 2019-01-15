Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным

15.01.2019 17:48

Известный украинский режиссер Сергей Лозница высказал мнение, что видео, на котором зафиксировано убийство экс- главаря «ДНР» Александра Захарченко, является постановочным. Об этом он заявил в одном из интервью, пишет ДонПресс.

Лозница отметил, что видео «очень неубедительно и сделано человеком, который не следил за script-continuity (за сценарием)». Он уточнил, что если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что автомобили находятся в разных положениях и добавил:

«Они физически не могут перепрыгнуть в другое место за те буквально 3 или 5 секунд».

Кроме того, Лозница считает, что спецеффекты сделаны весьма некачественно, однако, он уточнил, что говорит исключительно про видео и его слова являются лишь мнением наблюдателя.