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Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным

15.01.2019 17:48
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Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным

Известный украинский режиссер Сергей Лозница высказал мнение, что видео, на котором зафиксировано убийство экс- главаря «ДНР» Александра Захарченко, является постановочным. Об этом он заявил в одном из интервью, пишет ДонПресс.
Лозница отметил, что видео «очень неубедительно и сделано человеком, который не следил за script-continuity (за сценарием)». Он уточнил, что если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что автомобили находятся в разных положениях и добавил:
«Они физически не могут перепрыгнуть в другое место за те буквально 3 или 5 секунд».
Кроме того, Лозница считает, что спецеффекты сделаны весьма некачественно, однако, он уточнил, что говорит исключительно про видео и его слова являются лишь мнением наблюдателя.



Теги: Донбасс, видео, убийство, сценарий, Захарченко
 
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