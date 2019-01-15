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Архив - Донецкая область

Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным

15.01.2019 14:17
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Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным

Представитель украинского политика, лидера ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука Дмитрий Перлин ранее являлся координатором антиукраинских сообществ в социальных сетях. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на документы.
Ранее в сепаратистском СМИ появилась информация о том, что в Донецк прибыли представители Виктора Медведчука с целью проведения "переговоров" с главарем "республики" Денисом Пушилиным. Утверждается, что делегацию якобы возглавил человек по имени Дмитрий. К журналистам попал документ 2015 года, в котором фигурирует Дмитрий Перлин, который недавно посещал "ДНР". Отмечается, что под руководством Перлина в социальных сетях распространялась информация о "несостоявшемся правительстве Украины" и "слабой власти". За размещение подобных материалов люди Перлина получали около 200 долларов за одну статью. В документе его характеризуют как "способного аналитически мыслить". Также по указке Перлина в Киеве устанавливали флаги "Новороссии" за некое денежное вознаграждение. Отмечается, что Перлина называют координатором антиукраинских групп, которые работают в информационной среде.



Теги: Донбасс, встреча, ДНР, Пушилин, Медведчук
 
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