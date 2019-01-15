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Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе
На кануне рождества 2018 года, по всем подразделениям ВСУ, находящимся в зоне проведения ООС, пролетела разнарядка о запрете отвечать на провокации боевиков.
Несмотря на сдержанность украинских военных и недопущение открытия огня, сепаратисты только увеличивали калибр, пытаясь хоть как-то спровоцировать наших защитников.
Обстреляв ночью опорные пункты украинских военных вблизи Славного, Авдеевки, Песок, Чермалыка, Лебединского и Павлополя, боевики применяли средства артиллерии.
Позже выяснилось, что срыв “рождественского перемирия”, лично контролировал полковник Ягельский Игорь Валентинович, занимающий должность начальника артиллерии 1АК “ДНР”.
Как сообщалось раньше, по приказу данной личности уже проводили провокации на Донбассе с применением артиллерийских установок разного типа.
Под его командованием в 2016 году с территории России с помощью орудий БМ-21 “Град” проводили обстрелы территории Украины.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, Рождество, перемирие, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РСЗО "Град", ООС
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