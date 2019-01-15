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Архив - Донецкая область

Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки

15.01.2019 07:46
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Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки

Скончался член группировки «ДНР», житель неподконтрольной Горловки Донецкой области.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

По его данным, Чучин Вячеслав Владимирович родился в Горловке 2 октября 1964 года. Скончался 30 сентября 2017 года. Предположительно, небоевая потеря.

Информация о Чучине Вячеславе также содержится на сайте «Миротворец»:

«Проходит по документам учета личного состава 3-й ОМСБр „Беркут“ (в/ч 8 803) „ДНР“ за октябрь 2014.

Место службы: гаубичный самоходно — артиллерийский дивизион (1 ГСАДн ВОД ГСАДн), взвод обеспечения, автомобильное отделение.

Должность: командир отделения, Взв: сержант».



Теги: Донбасс, Горловка, потеря, умерший, ДНР, соцсети, НВФ
 
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