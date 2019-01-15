- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки16:56
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»16:42
- В Донецке убили семейную пару16:25
- Члены НВФ минируют на Донбассе местность без указателей15:47
В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей
В «ДНР» с января 2019 года «растаможку» автомобилей, имеющих иностранную регистрацию, можно оплатить в рассрочку в течение 10 лет. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «заместитель председателя комитета по транспорту и связи народного совета ДНР» Сергей Сверчков.
Отмечается, что в прошлом году в «ДНР» не знали, что делать с автомобилями, имеющими иностранную регистрацию, поэтому действовали правила перезаезда – каждые три месяца нужно было пересекать «границу республики». Новые правила приняли в декабре 2018 года.
«Если вы хотите покупать транспортные средства в РФ – без пошлины на год, если в иных странах, входящих в Евразийский экономический союз – платите 10% от стоимости растаможки и катаетесь год без растаможки, можете сколько угодно пересекать границу, но нет привязки к перезаезду каждые три месяца», – заявил Сверчков.
«Российские автомобили и стран, входящих в ЕЭС, беспошлинно катаются на территории ДНР. Единственное, что для автомобилей из РФ, стран Евросоюза, Грузии и иных остается обязательная постановка на учет в течение 10 дней со дня пересечения наших границ в отделениях МРЭО», – добавил он.
По его словам, «растаможка» и оплата «пошлин» в «ДНР» происходит непосредственно в пункте пропуска. «Таможня принимает эти сборы. Привязка идет к кубатуре автомобиля – от 0,3 до 0,6 евро за куб. Единая ставка в 10% от растаможки дает нашим гражданам возможность оформить растаможку своего автомобиля в рассрочку», – утверждает Сверчков.
Он также сообщил, что через 5 лет ежегодной выплаты в размере 10% от стоимости «растаможки» автовладелец может полностью «растаможить» свое авто, оплатив остальные 50% одним платежом. В «ДНР» также уверяют, что рассрочка на «растаможку» беспроцентная.
Источник «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, правила, растаможивание, автомобиль, ДНР
- В Украине новые Правила растаможки автомобилей
- Найдена неожиданная замена «евробляхам»: такого никто не ожидал
- Автовладельцам предлагают растаможить свои авто за символическую плату
- Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"
- Актуально для водителей. Что надо знать о новых правилах регистрации авто?
- Радикальное решение по евробляхам: украинцев оставят с носом
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка17:32
- В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки16:56
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»16:42
- В Донецке убили семейную пару16:25
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты21:25
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление20:13
- Песков сделал неожиданное заявление об Украине: "Путин постоянно следит за тремя темами..."19:46
- Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе19:22
- Чуть не задохнулась: Аллу Пугачеву ели удалось спасти на сьемках18:50
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей