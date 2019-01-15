Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»

15.01.2019 14:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта на городских улицах. Особое внимание уделяют автомобиля с украинской регистрацией.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспорта на улицах Донецка. Дончане рассказывают, что «особое внимание» уделяется автомобилям с номерами украинской регистрации, хотя оккупационные «власти ДНР» обещали не трогать такие автомобили до конца января.
Кроме того, дончане с горечью отмечают, что работают «ГАИ ДНР» на «отжатых Приусах». Дончане подчеркивают, что оккупанты «отжали не только автомобили», но «ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк Бакины Опять колядуют и охотятся на украинские номера»,
«На отжатых Приусах»,
«А что тут не отжатое???((((»,
«Та отож...»,
«ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ...»,
«В основном на просроченную временную регистрацию они охотятся. Обещали же»,
«До конца января обещали не штрафовать»,
«Фсе вы врети — это они дрг ищуть. Все знают что дрг передвигаются по Донбассу на автомобилях с украинскими номерами и без паспортов»,
«Ну вот!!! всё выдали».



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, регистрация, ГАИ, транспорт, ДНР, боевики, соцсети, номерные знаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх