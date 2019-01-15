В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»

15.01.2019 14:11

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта на городских улицах. Особое внимание уделяют автомобиля с украинской регистрацией.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспорта на улицах Донецка. Дончане рассказывают, что «особое внимание» уделяется автомобилям с номерами украинской регистрации, хотя оккупационные «власти ДНР» обещали не трогать такие автомобили до конца января.

Кроме того, дончане с горечью отмечают, что работают «ГАИ ДНР» на «отжатых Приусах». Дончане подчеркивают, что оккупанты «отжали не только автомобили», но «ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк Бакины Опять колядуют и охотятся на украинские номера»,

«На отжатых Приусах»,

«А что тут не отжатое???((((»,

«Та отож...»,

«ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ...»,

«В основном на просроченную временную регистрацию они охотятся. Обещали же»,

«До конца января обещали не штрафовать»,

«Фсе вы врети — это они дрг ищуть. Все знают что дрг передвигаются по Донбассу на автомобилях с украинскими номерами и без паспортов»,

«Ну вот!!! всё выдали».