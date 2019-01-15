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В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта на городских улицах. Особое внимание уделяют автомобиля с украинской регистрацией.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспорта на улицах Донецка. Дончане рассказывают, что «особое внимание» уделяется автомобилям с номерами украинской регистрации, хотя оккупационные «власти ДНР» обещали не трогать такие автомобили до конца января.
Кроме того, дончане с горечью отмечают, что работают «ГАИ ДНР» на «отжатых Приусах». Дончане подчеркивают, что оккупанты «отжали не только автомобили», но «ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк Бакины Опять колядуют и охотятся на украинские номера»,
«На отжатых Приусах»,
«А что тут не отжатое???((((»,
«Та отож...»,
«ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ...»,
«В основном на просроченную временную регистрацию они охотятся. Обещали же»,
«До конца января обещали не штрафовать»,
«Фсе вы врети — это они дрг ищуть. Все знают что дрг передвигаются по Донбассу на автомобилях с украинскими номерами и без паспортов»,
«Ну вот!!! всё выдали».
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, регистрация, ГАИ, транспорт, ДНР, боевики, соцсети, номерные знаки
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