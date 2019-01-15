Власти «ДНР» готовят повышение тарифов на комуслуги

15.01.2019 12:52

Оккупационные «власти ДНР» готовят на временно оккупированных территориях Донецкой области в скором будущем значительное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» в ближайшем будущем готовят значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Предстоящий рост тарифов на энергоресурсы никого «из правительства» вообще не интересует.

Однако, скорей всего, эйфории у жителей временно оккупированных территорий подобные шаги не вызовут. На сегодняшний день даже сторонники боевиков высказывают своё недовольство.

Так, «Донецкий Абориген» пишет на своей странице в соцсети:

«И что вы думаете ничем не занимаются? Проблема номер один в Администрации это «заниженные» тарифы в Республике. Это основная задача и повестка, параллельно с передачей государственных функций и заработка частникам (Донбасс Газ, Энергорынок). Уж прорабатывается программа обоснования и повышения всех тарифов, пути отхода от народного негодования. Как и писалось на канале функцию поднятия и утверждения новых тарифов передают на «местные администрации» (без местных советов, сами придумали, сами собираем без ответственности или противовесов) находящаяся в прямом подчинении у Пушилина. Их именем повышение и проведут. То что во время выбрано максимально неподходящее, спад доходов и рост цен никого не беспокоит. BTС и семья ждать прибылей не будут, ведь им вслед за промышленностью отдают и остальные государственные сектора в части в частную собственность».