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Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию
Житель Донецка стал инвалидом после пребывания в "Изоляции" - территории бывшего завода изоляционных материалов, превращенной в базу "МГБ" "ДНР", где находится и самое страшное из мест несвободы, созданных оккупантами.
Как пишет блогер с ником Бывало и лучше.. . в Twitter, мужчина оказался в тюрьме из-за ДТП: его автомобиль на улице Мира в Донецке столкнулся с авто "защитников", причем по вине последних, передает "Диалог.UA".
Но, пользуясь правом сильного, "защитники" потребовали от мирного жителя денежную "компенсацию", да в такой сумме, которой у скромно живущего дончанина не оказалось. В "Изоляции" мужчина больше месяца провел в нечеловеческих условиях, подвергаемый жесточайшим пыткам. Его постоянно зверски избивали, вырывали зубы плоскогубцами, хотели отрезать язык. Словом, в пытках российские наемники перещеголяли даже фашистов. Когда состояние узника стало критическим, и было понятно, что человек – не жилец, его просто выбросили на улицу умирать. Но мужчина выжил. Сейчас он с семьей живет в Минске. А на "память" о пребывании в "Изоляции" у него осталась инвалидность. На всю жизнь.
Кстати, на территории бывшего завода удерживали и пленных украинских военных. Пленных, по их воспоминаниям, жестоко били руками и железными палками по почкам. Били систематически, с перерывами. При этом жертву поливали водой, чтобы не теряла сознание. Если били пленного мужчину, то ему перед тем также связывали руки. Кроме того, боевики запугивали заложников и имитировали расстрел. В комментариях шокированные рассказом пользователи отметили, что произошедшее – настоящее лицо "русского мира". И это только верхушка того, что на Донбасс принес русский сапог.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, тюрьма, инвалид, ДТП, пытки, ДНР, МГБ
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