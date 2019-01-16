- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО13:17
- Известный ветеран АТО рассказал, за какой срок реально «зачистить» Донбасс12:33
Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения
Угрозы российских властей уничтожить армию Украины за считанные минуты не имеют под собой никаких оснований.
Однако в случае попытки реализовать этот сценарий он обернется для России большой кровью.
Об этом сообщил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, о чем сообщают украинские информационные агентства.
Громкое заявление Муженко в адрес угроз российских военных и политиков прозвучало сегодня в ходе заседания Военного комитета НАТО в столице Бельгии.
Муженко заявил, что если бы россияне могли решить проблему Украины с помощью военной силы, они бы уже давно решили свой вопрос именно так. Однако в 2014 году Москва поняла, что не может так просто справиться с Украиной.
Муженко также отметил, что подобное развитие ситуации приведет к большой крови, которую российское общество вряд ли сможет принять.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, вторжение, ДНР, ЛНР, ВСУ
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.2018
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Россия, "ДНР" и "ЛНР" - в шоке после саммита НАТО
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику
- Российский Генштаб не оказывает помощь своим "отпускникам" на Донбассе, а ДНРовские "пограничники" еще и "отмечают" их паспорта
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка15:33
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- Без икон в машине водителей будут штрафовать19:12
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 201918:34
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- Пионтковский рассказал о планах Кремля по Украине: "Путин никогда не отстанет"17:53
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады16:33
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию